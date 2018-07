Sanches noch bis 2021 beim FC Bayern

In der vergangenen Saison war er an Swansea City ausgeliehen. Aber auch in England klappte es nicht, nicht zuletzt aus Verletzungsgründen. Jetzt will sich Sanches "jeden Tag durch hartes Training anbieten", auch wenn er um die große Konkurrenz im Münchner Mittelfeld weiß. "Ich will für den Verein einen Mehrwert darstellen", sagte Sanches zu seinen Zielen. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2021.