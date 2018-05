Und seither wurde - zurück in Tirol - ebenfalls fleißig trainiert, wie einige Schnappschüsse und Instagram Storys belegen. Mal sehen, wie die beiden in dieser Woche abschneiden, denn was ihrem Social-Media-Account auch zu entnehmen ist: Die rothaarige Schönheit ist mit den Gedanken auch schon beim Filmfest im südfranzösischen Cannes, das am kommenden Dienstag seine Pforten öffnet. "So happy to be back in Cannes next week!", schreibt Meier zu einem Foto vom vergangenen Jahr.

Und was treiben die anderen Kandidaten?

Neben Bela und Barbara tanzen auch diese Promis am morgigen Freitag mit ihren Profis um die Gunst der Jury und Zuschauer: die Schauspielerinnen Julia Dietze (37) und Iris Mareike Steen (26), die Moderatoren Ingolf Lück (60) und Thomas Hermanns (55), der Social-Media-Star Roman Lochmann (18) und Unternehmerin Judith Williams (45). Letztere findet zwischen all dem Tanztraining auch noch Zeit für ihr Business. Doch in Gedanken sind sie und ihre Homeshopping-Models selbstverständlich bei "Let's Dance", wie ein kleiner Videoclip zeigt, den sie bei Instagram hochgeladen hat.

Dagegen scheint es für Iris Mareike Steen aktuell nur ein Thema zu geben. Sie postet: "Eine sehr schöne Trainingswoche ist zu Ende. Ich war mit Herz und Seele dabei und freue mich, euch das Ergebnis am Freitag zu präsentieren. Ich hoffe, es gefällt euch." Es ist allerdings auch nicht weiter verwunderlich, dass sie so fokussiert ist, schließlich hat sie den strengen Christian Polanc (39) als Profi an ihrer Seite.

