Sanierung: Schüler lernen in provisorischen Bauten

Der Umbau soll bis 2022 dauern. Solange kommen die Schülerinnen und Schüler in Provisorien unter: die fast 700 des Maximiliansgymnasiums in einem Pavillon-Bau an der Oettingenstraße, der kürzlich noch denen des Wilhelmsgymnasiums als Unterkunft diente – die fast 1.000 des Oskar-von-Miller-Gymnasiums in einer dreigeschossigen Behelfsanlage in Modulbauweise an der Domagkstraße.