Feldmoching-Hasenbergl – Plötzlich hatte er einen Metallkorb, in dem zwei Männern standen, vor der Windschutzscheibe: Bei einem nächtlichen Unfall auf der Lerchenauer Straße sind am Freitag zwei junge Arbeiter schwer verletzt worden. Sie waren damit beschäftigt, eine Fußgängerbrücke zu reinigen und gerieten dabei mit dem Metallkorb, der an einer Hebebühne befestigt war, auf die Straße. Ein Lasterfahrer konnte den Korb nicht rechtzeitig sehen.