Wann sind die Sternschnuppen am besten zu beobachten?

"Erwartet werden bis zu zehn Sternschnuppen pro Stunde", sagte der Leiter des Potsdamer Urania-Planetariums, Simon Plate. In der zweiten Nachthälfte solle man in Fahrtrichtung der Erde, erklärt der Planetariumleiter: "Weil die Erde den Leoniden entgegenläuft, sieht man sie dann besser." Wer die Leoniden in Müchen sehen will, guckt deshalb in Richtung Nordosten.