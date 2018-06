Lena Lorenz, Sisters, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, RTL II, Pop Giganten: Fetenhits Fußball WM 2018, Popdoku

Songs wie "You'll Never Walk Alone" von Gerry and The Pacemaker, "We Are The Champions" von Queen, "Go West" von den Pet Shop Boys und "Tage wie diese" von den Toten Hosen sind heute nicht mehr aus den Fußballstadien wegzudenken, wurden ursprünglich aber nicht als Fußballhits komponiert, sondern erst von den Fans dazu gemacht. "Pop Giganten" feiert die größten Fußballhits aller Zeiten. Sowohl die offiziellen wie "Waka Waka" von Shakira oder "Love Generation" von Bob Sinclair, als auch die inoffiziellen wie "Dieser Weg" von Xavier Naidoo, den die deutsche Nationalmannschaft beim Sommermärchen 2006 zu ihrem Fußballhit machte.