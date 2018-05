Lena Lorenz, Hinter den Mauern, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, kabel eins, Die Truman Show, Satire

Rund um die Uhr ist Truman Burbank (Jim Carrey) auf Sendung, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, seit 30 Jahren. Per Live-Übertragung konnten ihn Zuschauer weltweit auf ihren Fernsehbildschirmen aufwachsen sehen, von Geburt an. Tausende unsichtbar installierte Kameras sind Trumans ständige Begleiter. Der junge Mann weiß nichts von dieser Dauerüberwachung. In einer penibel durchgeplanten Fernsehshow bieten sie mit ihm eine bizarre Seifenoper dar. Als Truman eines Tages ein Studio-Scheinwerfer vor die Füße fällt, macht er sich auf die Suche nach der Wahrheit.