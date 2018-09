Lena Fauch, Professor T.,... Krimi-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, 3sat, Lena Fauch und die Tochter des Amokläufers

In einem Biergarten findet ein Amoklauf statt. Die ehemalige Pastorin Lena Fauch (Veronica Ferres) wird als Polizeiseelsorgerin engagiert und blickt hinter die Kulissen der Polizeiinspektion. Die eigentlich zurückgezogen lebende Frau hat allerdings das Gefühl, dass dort vertuscht wird, was am Tatort wirklich geschehen ist. Doch hat sie auch die Kraft, dies zu beweisen?