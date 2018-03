Lena Dunham und mehr Das halten die Promis von Stormy Daniels' TV-Beichte

Regisseur James Gunn (51, "Guardians of the Galaxy Vol. 2") wiederum zeigte Mitgefühl für den Pornostar. Er erklärte via Twitter: "Es gab jede Menge Witze über Stormy Daniels in den letzten Monaten, aber zu sehen, wie sie darüber spricht, wie schwierig das für ihr Kind war, ist herzzerreißend." Doch es gab auch kritische Stimmen zu der TV-Beichte.