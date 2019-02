Goretzka über Gegentore: "Das ist nicht bayern-like"

Für ihn ist klar: Um im Pokal-Achtelfinale bei Hertha BSC am Mittwochabend (20.45 Uhr, Sky, ARD und im AZ-Liveticker) ein vorzeitiges Aus zu verhindern, braucht es in der Rückwärtsbewegung zwingend die von Kovac geforderte Kompaktheit. "Das ist der wichtigste Punkt, den wir am Mittwoch umsetzen müssen: Wir müssen auf einem kleineren Feld verteidigen und kompakt zusammenstehen. So oft, wie wir in dieser Saison schon eine Führung aus der Hand gegeben haben, das ist nicht bayern-like", konstatierte Goretzka.