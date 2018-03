Jerry O'Connell an Bord "The Big Bang Theory": Dieser Star wird zu Sheldons Bruder

In "Young Sheldon" spielt er eine wichtige Rolle, in "The Big Bang Theory" kam er bisher nur am Rande vor: Zur Hochzeit von Sheldon taucht sein Bruder George "Georgie" Cooper Jr. aber auf. Jerry O'Connell schlüpft in die Rolle.