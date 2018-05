München/Eppan - Kopf hoch - und weiter geht's! Nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt bleibt für einige FC-Bayern-Spieler nicht viel Zeit, um Trübsal zu blasen. Am Freitag reisen sie - zwei Tage später als ihre Nationalmannschaftskollegen - ins Trainingslager nach Südtirol an, um sich auf die Weltmeisterschaft in Russland vorzubereiten.