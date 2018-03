Leinwand-Legende auf dem roten Teppich Burt Reynolds: Mit Krückstock bei der "The Last Movie Star"-Premiere

Der Film "The Last Movie Star" startet am 30. März in den USA, wann der deutsche Kinostart sein wird, ist noch nicht bekannt. Reynolds spielt darin den alternden Leinwand-Star Vic Edwards, der aufgrund seines schwindenden Ruhms in einer tiefen Sinnkrise steckt. Auf einem Festival in Nashville soll er einen Preis für sein Lebenswerk erhalten. Seine Assistentin Lil (Ariel Winter) begleitet ihn dorthin. Es wird ein Road-Trip, bei dem zwei Generationen aufeinanderprallen.