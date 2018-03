Die Leihfahrräder hatten bei den Münchner keinen guten Ruf. Zu billig wirkten sie, zu schlecht war die Ausstattung. Das zeigen auch die Kommentare unter Reiters Facebook-Post, die sich fast alle positiv über den oBike-Rückzug äußern. Dabei herrscht in München eigentlich an Mangel an Leihrädern. Auch wenn der MVG in diesem Jahr seine Flotte an blauen Rädern kräftig aufstocken will, wird es nach dem Rückzug von oBike statt der geplanten 12.000 Räder in etwa nur die Hälfte geben.