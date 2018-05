Allerdings will sich Obike nicht so leicht auf dem deutschen Markt geschlagen geben und expandiert jetzt nach Norden. In Dortmund soll es demnächst 1.000 Leihräder geben, 500 davon aus dem Hause Obike. Und genau deshalb macht man sich dort einige Sorgen. Das lokale Nachrichtenportal dortmund24.de titelte schon mal besorgt: "Bekommt Dortmund zerstörte Leihräder aus München?"