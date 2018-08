SEV - drei Buchstaben aus der Hölle

Von München bis nach Landshut sind es normalerweise circa 50 Minuten. In weiser Voraussicht kommt der findige Pendler für sechs Wochen irgendwo in München unter und muss nur am Wochenende in sein natürliches Habitat, eine Kleinstadt (oder schlimmer noch ein Dorf) zurück.