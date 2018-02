Deutschland bibbert Frostige Minusgrade: Neuer Kälterekord auf der Zugspitze!

Deutschland ist schockgefrostet – in der Nacht auf Dienstag gab es einen neuen Kälterekord. An der Zugspitze wurden unglaubliche minues 30,5 Grad gemessen. Eisig geht es auch in den nächsten Tagen weiter.