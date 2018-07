München - "Gesundheitlich komme ich nicht mehr auf die Füße." Elke Klein will sich nichts vormachen: So wie vor dem Sommer 2015 wird es für sie nicht mehr werden. Dafür sind ihre Beschwerden zu schwerwiegend. Lungen, Leber und Nieren erledigen ihre Arbeit nicht mehr wie gewohnt. Die Nervenbahnen sind geschädigt wie die Haut. Den Grund für ihre Probleme sieht Klein (Name geändert) an ihrem früheren Arbeitsplatz: den Sicherheitskontrollen am Flughafen.