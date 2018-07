Leichte innere Verletzungen Autounfall! Leonard Freier sucht via Instagram nach Zeugen

Doch neben dem besorgniserregenden Update nutzte Freier seine Instagram-Reichweite, um seine Fans um Hilfe zu bitten: "Ich suche weiterhin dringend Zeugen, die am Unfallort waren. Habt ihr was gesehen? Könnt ihr als Zeuge aussagen? Wenn ja, könnt ihr euch bitte per PN an mich wenden?!", bat er seine Community. Sein Aufruf zeigt Wirkung: Via Insta-Story erzählte er später, dass sich bereits zwei Zeugen gemeldet haben und bedankt sich zudem für alle Genesungswünsche.