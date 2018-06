Leicht und leger Patrick Dempsey wird zum Mode-Designer

Die Kleidungsstücke kosten zwischen 50 und 350 US-Dollar (rund 45 bis 300 Euro) und werden auf der Webseite des Lifestyle-Labels verkauft. Was seine Kollektion ausmacht? Der Schauspieler hat seine persönlichen Vorlieben mit hineingebracht. So erinnere ihn die "Colony Cap" etwa an alte britische Hüte. Das Shirt "Point Polo" sowie der "Big Rock Blazer" an seine Leidenschaft für den Autorennsport. Übrigens: Die Namen der Fashion-Teile beziehen sich alle auf ausgewählte Locations in Malibu, dem Wohnort des 52-Jährigen.