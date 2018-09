Leiche erst am zweiten Tag gefunden Bayerischer Bergsteiger stirbt bei Wanderung in Tirol

Der 61-Jährige gehörte zu einer Wandergruppe, die sich am Montag bei Walchsee von einer Alm ins Tal aufgemacht hatte. Nachdem sich die Gruppe geteilt hatte, wurde am Abend das Fehlen des Mannes festgestellt. Noch am selben Tag startete die örtliche Polizei eine Suchaktion, die aufgrund der Witterungsverhältnisse jedoch erst am nächsten Morgen fortgesetzt werden konnte.