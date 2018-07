Sie haben am Donnerstag 700 neue Studienplätze für das Grundschul-Lehramt angekündigt. Bis diese Lehrer fertig ausgebildet sind, wird es aber dauern. Wie wollen Sie im kommenden Schuljahr die Unterrichtsversorgung sichern?

Wir tun beides. Wir sichern die aktuelle Unterrichtsversorgung und wir blicken in die Zukunft. Noch als Wissenschaftsstaatssekretär habe ich gesehen, dass es eine korrigierte Geburtenprognose mit einem deutlichen Zacken nach oben gibt. Also haben wir sehr frühzeitig entschieden, dass wir die Studienplätze für das Grundschul-Lehramt ausbauen müssen. Wir haben gemeinsam mit dem Wissenschaftsministerium jetzt 65 neue Stellen auf den Weg gebracht. Einen Schwerpunkt setzen wir in München, weil der Bedarf in Oberbayern besonders groß ist.