München - Karsten Wettberg (77) wird am kommenden Donnerstag mit der Hans-Böckler-Medaille für sein umfassendes ehrenamtliches Lebenswerk in Gewerkschaft, Politik, Sport und sozialem Engagement ausgezeichnet. Dies teilte die Gewerkschaft ver.di am Montag mit. Hintergrund ist seine Arbeit als Gewerkschafter bei der Post, wo er 1958 begann.