"Leg die Messlatte beiseite" Demi Moore: Darum schlitterte sie in die Lebenskrise

"Leg die Messlatte beiseite"

In der schlimmsten Zeit habe sie sich mit ihrer Angst, nicht gut genug zu sein, an eine weise Lehrerin gewandt, erzählt der US-Star weiter. "Du wirst nie gut genug sein, aber du kannst die Kostbarkeit deines Wertes erkennen. Leg die Messlatte beiseite", lautete der Rat dieser Person. Diesem Rat sei sie gefolgt und heute sei sie dankbar für "diese schöne Anerkennung ['Frau des Jahres'] und die Gelegenheit, die Kostbarkeit meines Wertes zu erkennen", bedankte sie sich in ihrer Rede.

Die große Krise 2012

Nach vielen Partys und einem offensichtlichen Gewichtsverlust kollabierte Demi Moore Anfang 2012 in ihrem Haus in Los Angeles. Nach einem Krankenhausaufenthalt begab sie sich in einen ließ sie sich in eine Entzugsklinik... Wie sehr sie wieder im Leben steht, demonstrierte sie auch bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28) und Jack Brooksbank (32) Mitte Oktober in Windsor.