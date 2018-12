Leerstehendes Gebäude Schnitzelhaus: Hier sollen bald Büros einziehen

BA-Chefin: Schwanthalerstraße wird zur Feiermeile

Bezirksausschuss-Chefin Sibylle Stöhr (Grüne) findet den Verzicht auf Gastronomie an dem Standort gar nicht schlecht. Zuletzt hätten sich in der Gegend Lärmbeschwerden gehäuft, sagt sie im Gespräch mit der AZ: "Die Schwanthalerstraße wird im Viertel zur Feiermeile." Stöhr geht davon aus, dass in den oberen Stockwerken bald wieder Büros bezogen werden – und davon, dass das Dachgeschoss ausgebaut wird.