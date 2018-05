Lediglich ein Lückenbüßer? Til Schweiger: Sein gefloppter Kino-"Tatort" kommt ins TV

Die Ausstrahlung des gefloppten Streifens sei am 8. Juli zur gewohnten "Tatort"-Sendezeit geplant, so das Online-Medienmagazin "DWDL". Dieser Termin liegt aber mitten in der eigentlichen Sommerpause des "Tatorts", in der lediglich Wiederholungen gezeigt werden. Hat Schweigers Ermittler-Charakter Nick Tschiller also überhaupt eine Chance auf hohe Einschaltquoten?