München - Die durchtrainierten Beine und strammen Wadln sprechen für sich – das Lederhosentraining von Klaus Reithmeier macht fit! Jeden Montag bietet er das Outdoor-Workout auf der Schönfeldwiese an – und Hunderte Münchner kommen. Die wenigsten trauen sich zwar mit Lederhosen in den Englischen Garten, aber in den wenigen Wochen vor dem Wiesn-Start könnte sich das ja noch ändern.