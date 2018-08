"Lebenserwartung übertroffen" John McCain bricht medizinische Behandlungen ab

Der beliebte US-Senator John McCain (81) hat sämtliche Behandlungen seiner Krebserkrankung abgebrochen. Das teilte seine Familie in einer gemeinsamen Erklärung auf Twitter mit. Der Republikaner machte vor einem Jahr publik, dass er an einer unheilbaren und sehr aggressiven Art eines Gehirntumores leide. In aller Regel versterben Patienten nach einer solchen Diagnose innerhalb von wenigen Monaten. Die Familie schrieb zu den Gründen, dass der Verlauf der Krankheit und das Fortschreiten seines Alters nun dieses Urteil gefällt hätten.