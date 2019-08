Bei Notfall am Gleis den Notruf verständigen

Sie verständigten allerdings nicht - wie in solchen Fällen erforderlich - den Notruf, sondern alarmierten über den Druckknopfmelder am S-Bahnsteig die Feuerwehr. Wohl in der Annahme, dass ein Feueralarm den einfahrenden Zug stoppt. "Dies ist jedoch nicht der Fall, ein Druckknopfmelder dient vorerst nur der Alarmierung der Feuerwehr", so die Münchner Feuerwehr am Montag.