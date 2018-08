Vergangene Woche war nämlich die Ausstellung "Kunst im Dialog" in Landshut zu sehen. In der Reihe ging es darum, Künstler aus der ganzen Welt zusammenzubringen und sich auszutauschen. Zwei der Ausstellungsräume der Kunstreihe befanden sich im Rathaus. In der Altstadt vor dem Rathaus positionierte sich, wie sonst auch, der Landshuter Straßenkünstler. Das schien aber jemandem in der Nähe so gar nicht zu passen.