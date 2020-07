Leben mit Schuppenflechte Julius Brink: Mit einem alten Feuerwehrbus nach Südfrankreich

"Ich mag es total, mit dem Camper irgendwo 'wild' zu stehen", schwärmt Brink. "Idealerweise springe ich am Morgen in einen See oder Bach, das habe ich erst vor ein paar Wochen in Westhoven so gemacht." Dass beim Baden seine Schuppenflechte - medizinisch Psoriasis genannt - offen zu sehen ist, damit hat der 38-Jährige heute kein Problem mehr. Während viele Betroffene die schuppigen Plaques an Ellenbogen und Beinen zu verstecken versuchen, hat Brink gelernt, sich und seine Krankheit zu akzeptieren. "Sicher kommen mal Fragen von unserem Sohn nach den Plaques oder der 'schmirgeligen' Haut. Aber mir ist es nicht peinlich. Die Psoriasis gehört zu mir wie meine blonden Haare und blauen Augen."