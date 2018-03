Leadsänger der Eagles of Death Metal Jesse Hughes ätzt gegen den "March for Our Lives"

Er beschimpft Emma González als Verräterin

In einem weiteren Post, den Hughes mittlerweile gelöscht hat, bezeichnete er Emma González als "Verräterin" und "Verliererin". Die Schülerin gehört zu den Überlebenden des Parkland-Massakers vom 14. Februar, bei dem ein 19-jähriger Amokläufer an ihrer Schule 17 Menschen tötete. Sie wurde nach dem Amoklauf zu einem der führenden Persönlichkeiten der Bewegung gegen die Waffenlobby in den USA und hatte am Samstag während der Kundgebung eine flammende Rede gehalten.

Das Bild, das der Musiker gepostet hatte, zeigte eine Fotomontage von González, in der die Teenagerin scheinbar die US-amerikanische Verfassung zerreißt. Auf dem Originalfoto zerreißt González allerdings eine Zielscheibe. Die Montage war unter Vertretern der Alt-Right-Bewegung in den USA tausendfach geteilt worden.

Er startet einen zweiten Instagram-Account

In einem letzten Post äußerte sich Hughes zudem zu der Welle an Kritik, die ihm seither entgegen schwappt. "Ich habe immer an das Motto geglaubt, dass ich vielleicht nicht mit dem übereinstimme, was ihr sagt, aber ich werde für euer Recht sterben, es sagen zu dürften. Es macht mich traurig, dass so viele Menschen nicht nach dieser Devise leben", so der Musiker. Als Konsequenz werde er jetzt einen zweiten Instagram-Account anlegen, der allein für seine politischen Überzeugungen da sein soll. Seinen aktuellen Account werde er in Zukunft nur noch dem Rock'n'Roll widmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Musiker aufgrund seiner absurden Aussagen in die Kritik gerät. 2016 hatte Hughes in einem Interview mit dem "Taki" Magazine wirre, rassistische Verschwörungstheorien aufgestellt, gegen Araber gehetzt und behauptet, Muslime hätten während der Anschläge in Paris in den Straßen gefeiert.