München - Der Pelikan auf der Isar stammt wohl aus Österreich. Der Raritätenzoo in Ebbs in der Nähe von Kufstein vermisse das Tier schon seit mehr als einem Monat, sagte Markus Erlwein vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) am Montag in München. (Lesen Sie hier: Neues vom Isar-Pelikan - Überlebt er den Winter?)