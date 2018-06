Laut "Time"-Ranking Kylie Jenner ist unter den 25 einflussreichsten Menschen im Internet

Jedes Jahr erstellt das US-amerikanische "Time"-Magazin ein Ranking der 25 einflussreichsten Menschen im Internet. Das Erstaunliche in diesem Jahr: Model und Unternehmerin Kylie Jenner (20, "Keeping Up With The Kardashians") ist ganz vorne mit dabei. Und natürlich auch: US-Präsident Donald Trump (72) mit seinen 53 Millionen Followern auf Twitter.