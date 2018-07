Das macht 5,04 Millionen Euro pro Jahr plus Prämien für Titelgewinne. Damit ist Tuchel auf dem Papier derjenige Coach unter den Fußballlehrern in der französischen 1. Liga, der das höchste Salär kassiert. Sein Konkurrent auf Platz zwei ist Leonardo Jardim, der bei der AS Monaco allerdings (ohne Prämien) vier Millionen Euro netto verdienen soll. Er bekommt damit in letzter Konsequenz mehr ausgezahlt als Tuchel, Ex-Coach von Borussia Dortmund und des FSV Mainz 05.