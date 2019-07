Heute wechseln voraussichtlich rund 80 Gegenstände aus der Karriere von Ex-Tennisstar Boris Becker den Besitzer. Die Online-Auktion des britischen Auktionshauses Wyles Hardy & Co geht am Nachmittag ab 14 Uhr (MESZ) in mehreren Schritten zu Ende - die Pokale, Uhren, Medaillen und viele weitere Gegenstände werden dabei an den Höchstbietenden verkauft.