München - Es ist der Albtraum jedes Lokführers: Ein Selbstmörder springt beim Einfahren in den Bahnhof vor den Zug. So geschehen am 18. Oktober 2011 gegen 9.40 Uhr am S-Bahnhof Gauting. Doch der Mann überlebte, weil sich seine Jacke an der S-Bahn verfangen hatte und er nicht direkt auf die Gleise stürzte. Er konnte verletzt gerettet werden.