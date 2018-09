Laurent-Perrier Après-Wiesn Knalliger Auftakt: Das Wiesnzelt am Stiglmaierplatz

Klassische Wiesnschmankerl gibt's im "Wiesnzelt" am Stiglmaierplatz jeden Abend bis 23 Uhr. Los geht's einen Tag vor der Wiesn. Am 21. September steigt die erste Party unter dem Slogan Frühstarter. Wer's also schon gar nicht mehr aushält, in die Tracht zu schlüpfen und auf die Bierbank zu kraxeln, dem sei der Frühstarter-Abend ans Herz gelegt.