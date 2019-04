"Ich habe das Rad im Internet bestellt. Es ist von der Firma Ester und kommt aus China", erzählt der 41-Jährige, der am Chinesischen Turm im Biergarten arbeitet. In Deutschland dürfte es nur wenige Transportmittel dieser Art geben: "Ich glaube, dass es das in dieser Lackierung nur ein einziges Mal gibt. 3.800 Euro hat es gekostet", erzählt Mario Jurnjak.