Für das Team von StadtMUCke, die Anfang Oktober ihren Song-Wettbewerb für den München-Song gestartet haben, Grund genug für eine Demonstration. "Last Last Christmas" haben sie die Veranstaltung getauft. "Wir demonstrieren für das letzte, aber wirklich allerletzte 'Last Christmas' im Radio", sagt Vorstand Fraziskus Büscher mit einem kleinen Augenzwinkern. Doch die Intention dahinter ist durchaus ernst gemeint: Weniger Kommerz, mehr Individualität.