Hauptprojekt: Dritte Startbahn verhindern

Zwar geht es "AufgeMUCt" in erster Linie immer noch darum, die dritte Startbahn am Flughafen zu verhindern. "Da hat der Söder ja gedacht, das macht er ganz schlau", sagt Stieglmeier. Die dritte Bahn wollte die CSU aus dem anstehenden Landtags-Wahlkampf schließlich am liebsten raushalten. Aber nicht mit "AufgeMUCt": "Ja, meint der denn, wir sind blöd", schimpft Stieglmeier. Erst raushalten und dann schnell beschließen – das sähe der CSU mal ähnlich. Und außerdem: Das wäre momentan ja nicht das Einzige, was einen an dieser Partei ärgere, so Stieglmeier.