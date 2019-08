Eine Zugbegleiterin eines ICEs nach Düsseldorf hatte am Sonntagvormittag kurzzeitig ihre Tasche und ihren Trolley an der Zugtüre stehen lassen. Dies nutzte ein noch Unbekannter und nahm beides an sich. Die Bundespolizei entdeckte die Taschen wenig später in einem offenstehenden Schließfach. Es fehlte Bargeld, ein Tablet und Kreditkarten.