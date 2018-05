München – Was alle wussten, ist jetzt ausgesprochen - wohl um weiter Druck aufzubauen: Robert Lewandowski hat keine Lust mehr auf den FC Bayern München und strebt einen Wechsel im Sommer an. "Robert fühlt, dass er eine Veränderung und eine neue Herausforderung in seiner Karriere braucht", wird der Berater des Polen, Pini Zahavi, von der "Sport Bild" zitiert. Laut Zahavi seien die Vereinsbosse des FC Bayern über Lewys Wechselabsichten bereits in Kenntnis gesetzt, er habe um Freigabe gebeten.