"Lass Dich überwachen" ZDF gibt Jan Böhmermann eigene Show ohne Zeitbegrenzung

Mach doch einfach so lange du Lust hast - diesen Blankoschein hat das ZDF offenbar Chef-Zyniker Jan Böhmermann (37) ausgestellt. Denn Böhmi darf am 2. November dieses Jahres nicht nur vom Spartensender ZDFneo zum Hauptsender wechseln, Programmchef Norbert Himmler erwies ihm mit der Show "Lass Dich überwachen" auch unglaubliches Vertrauen: "Ich habe Jan Böhmermann gesagt, dass er bis tief in die Nacht senden darf, praktisch open-end, wenn die Sendung das hergibt. Er hat mir verraten, dass es schon immer sein Traum war, zwischendurch in einer Show zu den 'heute'-Nachrichten nach Mainz zu übergeben und anschließend mit der Show weiterzumachen. Mal sehen, was passiert", verriet er "Goldene Kamera".