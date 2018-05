München - Mit den lange verletzten Manuel Neuer und Kingsley Coman hat der FC Bayern die Vorbereitung auf das Pokalfinale in Berlin aufgenommen. Am Tag seiner Nominierung in den vorläufigen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft absolvierte der 32-jährige Neuer erstmals nach seiner Verletzung wieder ein komplettes Mannschaftstraining beim deutschen Rekordmeister.