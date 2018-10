Langer Kampf gegen Krankheit Avril Lavigne: "Ich lag zwei verdammte Jahre im Bett"

"Ich lag zwei verdammte Jahre im Bett", erklärt Lavigne in dem Interview mit "Billboard". "Es ist ein Bakterium, also nimmst du diese Antibiotika und sie beginnen, es zu töten. Aber es ist clever: Es verwandelt sich in eine zystische Form, sodass du gleichzeitig anfangen musst, noch andere Antibiotika zu nehmen. Ich hatte so lange keine Diagnose, dass ich wirklich am Arsch war."