Lange Wartezeit Die fünfte Staffel "Outlander" erscheint erst 2020

Die Highland-Serie "Outlander" wird mit seiner fünften Staffel erst Anfang 2020 an den Start gehen. Das hat der US-Sender Starz laut "Entertainment Weekly" am Freitag auf der Television Critics Tour in Beverly Hills bekanntgegeben. Fans der Serie rund um das abenteuerliche Leben von Jamie (Sam Heughan, 39) und Claire Fraser (Caitriona Balfe, 39) hatten eigentlich damit gerechnet, dass die neuen Folgen im Herbst 2019 starten. In diesem Zeitraum war auch die vierte Staffel veröffentlicht worden (Anfang November 2018), die Anfang Januar 2019 endete.