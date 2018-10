Am 7. Oktober bekam Giorgi einen Anruf von Mitarbeitern der städtischen Oper. Sie wollten Jorge, so der Name des vermissten Hundes, vor dem Gebäude entdeckt haben. Der 62-Jährige macht sich sofort auf den Weg zur Oper und filmt seine Ankunft. Tatsächlich liegt auf dem Gehweg ein Hund, der auf die Beschreibung von Jorge passt.