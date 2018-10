Und das nur, weil diese an diesem 21. Oktober 2017 die Straße überquerten und den am Steuer sitzenden Arthur K. (26) zum Abbremsen zwangen. Eines der Opfer wurde laut Anklage bewusstlos geschlagen und gegen den Kopf getreten. Wegen versuchtem Totschlag wurde am Ende aber lediglich der geständige Arthur K. verurteilt. Er geht für acht Jahre und sechs Monate ins Gefängnis.