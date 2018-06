Die letzten Wochen einer Schwangerschaft sind beschwerlich genug. Und dann noch ein Red-Carpet-Auftritt? Doch Schauspielerin Claire Danes (39, "Homeland") hat mit diesem Bequem-Look die perfekte Lösung gefunden. Das dunkelgrün schimmernde One-Shoulder-Kleid, das sie bei den CFDA Awards in New York trug, war so luftig geschnitten, dass sich der US-Star sichtlich wohlfühlte. Locker umspielte das Dress fast den kompletten Körper der Hochschwangeren. Lediglich eine Schulter, die Arme und die Beine von den Waden an abwärts waren zu sehen.